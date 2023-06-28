10 ضحايا و4 مصابين.. النيابة تُصرح بدفن منكوبى عقار الإسكندرية المنهار

صرحت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، بدفن جثامين 10 ضحايا لفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت أنقاض عقار الإسكندرية رقم 5 بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر التابعة لحى المنتزه أول، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاه وتسليم الجثامين لذويهم، سرعة طلب التقرير الطبي لـ4 مصابين، مع استمرار استكمال التحقيقات في الواقعة.

وقررت النيابة، تجديد حبس كل من المدعو “هاني.ج.ا، مالك الطابق الـ14 بالعقار”، والمقاول المسؤول عن إزالته قبل انهيار عقار الإسكندرية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما لقيامهم بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وأمر المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومثوله للتحقيق بعد أن توصلت التحريات لقيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، الي موقع انهيار "عقار المصيفين" المنهار المكون من دور ارضي و13 طابق علوي شرق الإسكندرية، وذلك لاجراء المعاينة اللازمة ومتابعة وجود سكان أسفل الأنقاض واستخراجهم من قبل الحماية المدنية والاستماع الي اقوال شهود العيان والمصابين عقب خروجهم من أسفل الأنقاض.