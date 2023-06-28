مروان حمدى يقود هجوم المصرى أمام فيوتشر فى الدورى

أعلن ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لخوض مواجهة فيوتشر في اللقاء الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري العام.

يدير اللقاء محمد معروف، حكما للساحة، ومعه كل من كريم يونس وخالد حسام، مساعدين، بالإضافة إلى محمود ناصف، حكما رابعا، فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لحسام عزب بمعاونة من زميله أحمد جابر.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى ، محمد دبش، عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيمكا، حسن علي، حسام جريشة ، الياس الجلاصي ، محمد جريندو

خط الهجوم: مراون حمدي

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد، أسامة الجزار، إسلام أبوسليمة، أحمد عماد، زياد فرج، عماد بوبكر، حسين السيد، عبده يحيى، فرانك أوتوجا.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة.