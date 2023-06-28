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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في أجواء احتفالية.. الاطفال يشاركون في ذبح أضاحي العيد بالوادي الجديد

ذبح الاضحية
ذبح الاضحية

شارك أطفال الوادي الجديد أسرهم الفرحة بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدوا كعادتهم كل عام، ذبح أضاحي العيد.

“الدستور” عايشت فرحة الأهالي والأطفال بإحياء سنة ذبح الأضاحي في أول أيام العيد..

وقال محمود أمين، أحد أبناء الوادي الجديد، إن الأطفال يسعدون بمشاهدة ذبح الأضحية كل عام، حيث يحرص الاطفال على حضور لحظات نحر الأضاحي في أول أيام العيد، وسط أجواء مبهجة يسعد بها الجميع.

وأضاف “أمين” أن مشاركة الأطفال في إحياء سنة ذبح الأضحية يغرس في نفوسهم القيم الدينية، خاصة بعد أن يعي الأطفال الهدف من عملية التضحية ولأصل التاريخي لها، فهي تذكير بمشهد الفداء الذي قام به سيدنا إبراهيم طاعة لله.

واوضح أنه يجب التحدث مع الطفل عن الأضحية وأنها جزء من الشعائر الدينية خلال عيد الأضحى، كما يجب تشجيع الطفل على المشاركة في توزيع لحوم الأضحية على الفقراء.

تشارك أطفال الوادي الجديد ذبح الأضحية أبتهاجا وفرحا بعيد الأضحي مشاهدة الأطفال لذبح الأضحية نفوسهم القيم الدينية الشعائر الدينية توزيع لحوم الأضحية على الفقراء زرع العقيدة السليمة في نفوس صغارنا

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