نيفين شحاتة: الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية

تحدثت نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام، عن إنجازات المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وعن جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم ترجمة العديد من الحقوق الدستورية للمرأة بقوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية على أرض الواقع.

وأضافت نائب رئيس تحرير الأهرام، أن هناك إنجازات للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي من مناصب قيادية وتمكين اقتصادي، وغيره.

وتابعت: "منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة وهو أنصف المرأة المصرية واهتم بكل شئونها اهتمام غير مسبوق ووصولها لمراكز صنع القرار في الدولة".