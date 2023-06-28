ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاطف مغاوري: التحالف الوطني للعمل الأهلي أبرز الدور الحقيقي المساند للمواطن

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

ثمن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم المواطنين ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والفقراء، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن التحالف في وقت قياسي استطاع أن يؤكد أن العمل الأهلي في مصر ليس خيريًا فقط، بل أصبح الآن جزء أساسي من نسيج المجتمع، وداعم قوي لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمجتمع.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة، أن جهود التحالف الوطني، ساهمت في رغم المعاناة عن كاهل العديد من الأسر المصرية في مختلف المحافظات، مما أعطى حافزا إيجابيا لكافة المنظمات الأهلية والجمعيات على ضرورة تكثيف جهودهم وتفعيل أنشطتهم من أجل المشاركة في دعم المواطنين وخدمتهم والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وأضاف أن العمل الأهلي في مصر تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة وأصبح لها دور مجتمعي بارز، مما يستدعي من الحكومة وكافة القائمين على ضرورة دعم تواجد تلك الجمعيات والتحالفات من أجل المساهمة في مساندة احتياجات المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق اليوم الأربعاء، أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي علي الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بتكلفة إجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه.

وتتضمن الحملة توزيع 5 ملايين كيلو من لحوم الأضاحي وأكثر من 150 ألف قطعة ملابس وهدايا للأطفال بجانب صرف إعانات نقدية لأكثر من 15 مليون مستفيد يمثلون حوالي 3 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف من متطوعي التحالف الوطني.

أسر الأولى بالرعاية احتياجات المواطنين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري تحالف الوطني للعمل الأهلي

الأكثر قراءة

تحديات عيد الأضحى.. التغيرات المناخية تربك تجارة الأضاحى فى مصر

أول فرمان من "أوسوريو" بعد واقعة "زيزو" فى مباراة المحلة

وزنه 12 كيلوجرامًا.. استئصال ورم ضخم فى القولون من مريض بـ"أسيوط الجامعى"

محافظ بورسعيد يزور مجمع الشفاء الطبى فى أول أيام عيد الأضحى

خبير أثرى: الرئيس السيسى يولى أهمية كبرى لملف الآثار المصرية

العلماء يحددون أفضل سن للمرأة من أجل إنجاب الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟