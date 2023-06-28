عاطف مغاوري: التحالف الوطني للعمل الأهلي أبرز الدور الحقيقي المساند للمواطن

ثمن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم المواطنين ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والفقراء، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن التحالف في وقت قياسي استطاع أن يؤكد أن العمل الأهلي في مصر ليس خيريًا فقط، بل أصبح الآن جزء أساسي من نسيج المجتمع، وداعم قوي لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمجتمع.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة، أن جهود التحالف الوطني، ساهمت في رغم المعاناة عن كاهل العديد من الأسر المصرية في مختلف المحافظات، مما أعطى حافزا إيجابيا لكافة المنظمات الأهلية والجمعيات على ضرورة تكثيف جهودهم وتفعيل أنشطتهم من أجل المشاركة في دعم المواطنين وخدمتهم والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وأضاف أن العمل الأهلي في مصر تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة وأصبح لها دور مجتمعي بارز، مما يستدعي من الحكومة وكافة القائمين على ضرورة دعم تواجد تلك الجمعيات والتحالفات من أجل المساهمة في مساندة احتياجات المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق اليوم الأربعاء، أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي علي الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بتكلفة إجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه.

وتتضمن الحملة توزيع 5 ملايين كيلو من لحوم الأضاحي وأكثر من 150 ألف قطعة ملابس وهدايا للأطفال بجانب صرف إعانات نقدية لأكثر من 15 مليون مستفيد يمثلون حوالي 3 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف من متطوعي التحالف الوطني.