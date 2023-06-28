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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

“حديث القرآن والسنة عن الأمن”..

الأوقاف: الدكتور مصطفى عبد السلام خطيبًا للجمعة المقبلة بمسجد الإمام الحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى عبد السلام محمد، إمام مسجد الحسين رضي الله عنه بالقاهرة لأداء خطبة الجمعة المقبلة.

وقال وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنه تم تكليف الدكتور مصطفى عبدالسلام لأداء خطبة الجمعة القادمة الموافق 30 يونيو 2023، من مسجد الإمام الحسين تحت عنوان "حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

وطالبت الأوقاف جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة، نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

 

مسجد الإمام الحسين خطبة الجمعة القادمة 30 يونيو 2023 حديث القرآن الكريم السنة النبوية

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