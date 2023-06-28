ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مستلزمات طب الأسنان وآخر بحوزته حشيش

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب وجراحة الأسنان، كما تم ضبط راكب مصري اخر بحوزته قطعة حشيش وأقراص كبتاجون.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الطائف حيث استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إسلام غزالي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل حقائب الراكب.

قام طاهر سعيد مكي مدير الحركة المشرف على العمل بصالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بتكليف محمود حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان.

كلف مدير الحركة بتكليف محمود حسن ومحمد حسين مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما أسفر عن ضبط كميات أخرى من نفس المستلزمات والتي بلغ عددها 347 عبوة كما ورد في استمارة الجرد التي أعدتها دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعة حشيش بوزن 9.5 جرام و4 أقراص كبتاجون داخل جيب الجلباب الذي يرتديه الراكب.

أمر خالد عبد العظيم مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 45 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما أمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 44 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالته للنيابة المختصة.

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