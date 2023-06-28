بينهم 3 أطفال.. مقتل 9 أشخاص في قصف روسي لمطعم شهير بأوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن مطعم بيتزا مزدحم في أوكرانيا، تعرض لقصف صاروخي روسي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وإصابة العشرات.

واكد المسؤولون، أن المعدن الملتوي والخرسانة هو كل ما تبقى من المطعم الشعبي في مدينة كراماتورسك الشرقية، بعد أن ضرب صاروخان المطعم خلال تناول الناء لعشاءهم.

وقُتلت شقيقتين، كلتاهما 14 عامًا، في الهجوم وفقًا لبيان نشره على الإنترنت قسم التعليم في مجلس مدينة كراماتورسك.

وقال المدعي العام الأوكراني أندري كوستين إن الطفل الآخر الذي قتل كان 17 عاما.

قال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن الهجوم ألحق أضرارًا بـ 18 مبنى آخر، بالإضافة إلى 65 منزلاً وخمس مدارس وروضة أطفال ومركز تسوق ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد بر.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إن المدينة تعرضت لصواريخ أرض - جو روسية من طراز S-300 ، والتي لم تصنع لضرب أهداف أرضية بدقة ولكن تم استخدامها مرارًا وتكرارًا من قبل القوات الروسية منذ بدء الغزو الشامل في 22 فبراير 2022.

واشاروا انها، غالبًا ما تصيب البنية التحتية المدنية في ضربات عشوائية على المدن المزدحمة.