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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بين 4 لاعبين.. هداف المغرب على قائمة مفاوضات الأهلى فى الميركاتو الصيفى

رضا سليم
رضا سليم

دخل رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، دائرة اهتمامات مسئولو الأهلي بعد تألقه مع الفريق في الفترة الأخيرة ونال إعجاب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح. 

وكشف مصادر  لـ"الدستور" أن لجنة التخطيط اقترحت اللاعب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمعرفة رأيه في الصفقة بعد فشل المفاوضات لضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بكشتاش التركي.

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط تري أن أرقام رضا سليم ممتازة حيث سجل 26 هدف مع الجيش الملكي في الموسم الحالي في جميع البطولات التي شارك فيها.

وأشار المصدر إلي أن السويسري “كولر”، طلب تأجيل حسم صفقة مهاجم الجيش الملكي لحين الانتهاء من مباريات الفريق وحسم بطولة الدوري بشكل رسمي حتي يتسني له التركيز في الأسماء المرشحة لارتداء الفانلة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط رشحت 4 لاعبين بخلاف مهاجم الفريق المغربي علي كولر من أجل المفاضلة بينهم واختيار ما يراه مناسباً له في قيادة هجوم المارد الأحمر في الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي استأنف تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في المباراة الماضية على منتخب السويس في كأس مصر وتأهل الأهلي لدور الـ16 من بطولة الكأس.  

وقاد مارسيل كولر المدير الفني اللاعبين في فقرات فنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران الجماعي قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل. 

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق البنك الأهلي المحدد لها مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

رضا سليم الاهلى الجيش الملكي المغربي لجنة التخطيط الميركاتو الصيفي 2023

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