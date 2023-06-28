أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج الضباط المتدربين بالدورة الـ13

احتفلت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة بانتهاء فعاليات العام التدريبي 2022-2023 بتخريج 124 ضابطًا وضابطة أعضاء الدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة بالكلية، والذين تم تدريبهم بمعهدي القادة لضباط الشرطة – تدريب ضباط الشرطة خلال الفترة من 18-6-2023 حتى 26-6-2023.

واضطلعت الكلية خلال العام التدريبي المُشار إليه بالإشراف على تدريب 13660 ضابطًا وضابطة بالمعاهد التدريبية التخصصية بجهات الوزارة المختلفة، وعددهم 27 معهدًا والتي تشرف عليها الكلية فنيًا، منهم عدد 5781 ضابطًا وضابطة تم تدريبهم بمعهدي القادة – التدريب والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، إضافةً إلى تدريب 25 وافد من الدول العربية الشقيقة البحرين - السعودية - الأردن– الجزائر – عمان – السودان، على مستوى جميع المعاهد التدريبية.

قام المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال العام التدريبي الحالي بتجهيز عدد 254 ضابطًا وضابطة من مختلف جهات الوزارة لخوض اختبارات فريق الـ S.A.A.T التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كما تم عقد اختبارات تأهيلية في اللغتين الإنجليزية- الفرنسية والرماية - السمات الشخصية 298 ضابطًا وضابطة من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام.

وفي إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وأيضًا الاتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال أفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة، فقد قام المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب وتأهيل عدد 488 من الكوادر الأمنية الأفريقية والأسيوية ودول الكومنولث المشاركة فى البعثات الأممية ممثلين عن 56 دولة.

تم عقد مسابقة الرماية السنوية للسادة الضباط على مستوى الفرق والفردي فى الأسلحة الثلاث الطبنجة - الرشاش القصير – البندقية وتنافس فيها 493 ضابطًا وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة بمشاركة فعالة من العنصر النسائي لأول مرة.

حضر مراسم الاحتفال اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء مدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية.

وألقى اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحيات وزير الداخلية وتوجيهات سيادته الدائمة للارتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة، مؤكدًا على أن الأكاديمية من جانبها تضع تلك التوجيهات فى بؤرة اهتمامها من خلال تنوع وملائمة المناهج التدريبية بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة.

في نهاية الاحتفال، كرم الضباط المتميزين من أوائل الفرق التدريبية وكذا أمهر الرماة والمتفوقين بدنيًا وثقافيًا.