بعثة الحج السياحى: حل كل السلبيات التى ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج

أفادت بعثة الحج السياحي، بأن ممثلي الغرفة المشاركين في البعثة يتواصلون باستمرار مع مشرفي شركات السياحة ورؤساء تضامنات الشركات، وتم إخطارهم بأهمية إبلاغ البعثة بأي مشاكل تواجه الحجاج.

وأوضحت البعثة أن الوضع مستقر في مشعر منى حتى الآن، وأنها تتواصل باستمرار مع المطوفين وتتابع تنفيذ جميع الخدمات المتفق عليها لخدمة الحجاج.

وأكدت رئيس بعثة الحج السياحي، سامية سامي، أن البعثة ولجانها المختلفة تقوم بمتابعة السياحة في مخيمات منى حتى انتهاء مراسم رمي الجمرات وعودة الحجاج إلى الأراضي المصرية.

وأشارت سامي إلى أن أي مشكلة تظهر في المخيمات يتم التدخل على الفور لحلها، خاصةً لأصحاب التأشيرات الفردية أو تأشيرات الزيارة.

وأضافت سامي أن البعثة لديها غرفة عمليات مركزية تضم عددًا كبيرًا من القادة وأصحاب الخبرات، وتتابع على مدار الساعة مع جميع لجان البعثة عملها بين مخيمات الحجاج في مشعر منى.

من جهته، قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج، إن هناك بعض السلبيات التي ظهرت في بعض مخيمات الحجاج بعرفات، وتدخلت البعثة لحلها فورًا، موضحًا أن أهم تلك المشاكل هو وجود مجموعة صغيرة من حجاج الشركات لم يتم توفير مخيمات لها، وذلك بسبب دخول بعض جامعي التأشيرات الأخرى إلى المخيم، وعلى الفور تدخلت البعثة، وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورًا، وألزمت المطوف بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات، وتم تسكين المجموعة فيه، وشدد عضو البعثة على أنه سيتم تقييم أداء جميع المطوفين، واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين منهم.

وأضاف هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الغرفة تقوم باتصالات مكثفة مع رؤساء تضامنات الشركات لمتابعة الوضع داخل مخيمات منى، والتدخل الفوري لحل أية مشكلة واتخاذ إجراءات مشددة مع أى تجاوز أو تقصير في حق الحجاج.