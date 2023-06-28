وليد توفيق يستعد لطرح أحدث أغنياته "أصحاب السعادة"

يستعد المطرب اللبناني وليد توفيق لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أصحاب السعادة” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وإحدى القنوات الفضائية المخصصة بالمزيكا.

وانتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية “مصر يا أم السلام” حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.

كان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، طرحا أغنية جديدة تجمعهما معًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبدالرضى.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائيًا مع إحدى مطربات بلده.

كما طرح النجم اللبنانى وليد توفيق، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "مجرد سؤال"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، توزيع مصطفى عبدالرضى، ومن إخراج جاد شويرى.

ويتعاون وليد توفيق فى فيديو كليب "مجرد سؤال" مع المخرج جاد شويرى، والذى سبق أن تعاون معه من قبل فى أغنية "يا عسل"، و"دكتور بالحب"، وتعد الأغنية الجديدة بمثابة التعاون الثالث بينهما.