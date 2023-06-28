حبس عاطلين لحيازتهما 300 طربة حشيش بالعامرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة وبحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "أ.م.ع" و " أ.ش.م" و " م.م.ع" و " ع.م.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، والحبس للمتهم الثاني 6 أشهر، وتغريمه مبلغ مالي 10 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع القضية برقم 7487 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أول العامرية ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإسكندرية بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أنه نفاذا لأمر الضبط والإحضار للمتهمين، تمكنت من ضبط المتهم الأول "أ.م.ع" عاطل و " أ.ش.م" عاطل، وبتفتيش الاول عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي لجوهر أمفيتامين وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي يحوي على ذات المخدر وهاتفين.

كما تم ضبط المتهمين الثالث والرابع و"م.م.ع" طالب و"ع.م.م" كهربائي، وبحوزتهما كيسين يحتويان علي جوهر أمفيتامين المخدر ، وهاتفيين محمولين.

وبمواجهتما بما أسفر عنه الضبط أقروا بإحرازهما وحيازتهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهمين علي النيابة لمباشرة التحقيقات، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.