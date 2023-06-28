الليلة.. قنوات "المتحدة" تقدم سهرات مميزة وعادل إمام وكرارة يحلان ضيفين

أعدت شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجبة فنية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة من الحفلات المميزة التي تعرض على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال استضافة الكثير من النجوم من الفنانين والمطربين، وكذلك الحلقات الغنائية المميزة للغاية.

وأعدت شبكة تليفزيون الحياة سلسلة من الحلقات الخاصة باسم "ذكريات الحياة" عبارة عن عدد من أهم الحلقات في أرشيف قناة الحياة، والتي استضافت فيها كبار النجوم، وفي العاشرة من مساء اليوم تبدأ سلسلة حلقات ذكريات الحياة، من خلال استضافة الزعيم عادل إمام، والحلقة من تقديم أشرف عبد الباقي وأحمد آدم.

ويتواجد النجم أمير كرارة في حلقة خاصة ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي وبرنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء اليوم على قناة cbc وتتطرق الحلقة إلى الحديث عن فيلمه الجديد "البعبع"، الذي يخوض به أمير كرارة المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته، وخلال الحلقة أيضًا يظهر كرارة بصحبة أبطال "البعبع" محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير "البعبع"، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم وتشهد الحلقة مسابقات وألعاب تليفزيونية وتحديات بين أبطال "البعبع" في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلًا من الأغاني بأصواتهم.

ويقدم برنامج مساء DMC عددًا من الحفلات الترفيهية خلال أيام العيد، حيث تعرض القناة حلقة خاصة بعنوان نوستالجيا الثمانينات والتسعينات مع الإعلامي رامي رضوان وتستضيف الحلقة المطرب الشعبي حمدي باتشان والمطرب حسام حسني.