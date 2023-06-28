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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 متهمين بالتعدى على شخص فى مشاجرة بدار السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بافتعال مشاجرة مع عامل لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم.

كانت كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنّه تبلغ لقسم شرطة دار السلام في القاهرة بحدوث مشاجرة وإصابة عامل، مقيم محل البلاغ بجروح في أماكن متفرقة بالجسم، وأنّ سبب المشاجرة مشادة كلامية حدثت بين المصاب، و5 أشخاص لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض، المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية سيدة اصابة مشاجرة

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