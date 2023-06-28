بعد مقتل جزائرى.. ماكرون يدعو إلى الهدوء عقب اندلاع أعمال شغب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حزنه على مقتل مراهق من أصل جزائري، ودعا الحكومة إلى التهدئة بعد ليلة طويلة من المواجهات في ضواحي باريس.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن ماكرون دعا إلى الهدوء بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على الشاب البالغ من العمر 17 عاما بزعم عدم وقوفه عند نقطة تفتيش مرورية.

وتم الكشف عن أن الشاب من أصول جزائرية ويدعي "نائل م"، وهو يعمل عامل توصيل.

وسادت حالة من الفوضى وأعمال العنف في أنحاء العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الثلاثاء، بعد أن أطلق ضابط شرطة الرصاص على نائل، أثناء توقف حركة المرور.

ونظم السكان المحليون احتجاجا خارج مقر الشرطة، وأضرمت بعض الجماعات النيران في الحواجز وصناديق القمامة وحطموا محطة للحافلات وألقوا مفرقعات على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية، بحسب مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام المحلية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن إصابة 31 شرطيا واعتقال 31 شخصا خلال أعمال العنف التي شهدتها ضواحي باريس مساء أمس.

وأفادت قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية الفرنسية بأنه تم تدمير نحو 25 سيارة، وأضرمت النار في عدد من المباني الإدارية، وتم تحطيم سيارات شرطة وإطفاء، بالإضافة إلى إقامة حواجز من براميل القمامة في الشوارع، خلال أعمال الشغب.

ووقع إطلاق النار بالقرب من محطة قطار RER بمحافظة نانتير، بالقرب من ميدان نيلسون مانديلا، خلف حي الأعمال La Défense.

خضوع المتهم للتحقيق

يُظهر مقطع فيديو تم التحقق منه لإطلاق النار ضابط مرور مسلح يوجه مسدسه نحو سيارة مرسيدس AMG صفراء مستأجرة ويقول: "سأضع رصاصة في رأسك"، ثم دوي صوت الرصاص الذي استقر في رأس نائل في حوالي الساعة 8.30 صباحًا.

وأكد ممثلو الادعاء أن الضابط المسؤول عن إطلاق النار، الذي لم يذكر اسمه، يخضع للتحقيق بتهمة "القتل".

وادعى الضباط أن الشاب كان يقود السيارة بشكل متقطع، لكن أثيرت التساؤلات حول صحة أقواله التي تضاربت مع باقي ضباط الشرطة.