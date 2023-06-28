ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل صحة الدقهلية يتابع استعدادات قافلة "100 يوم صحة"

100 مليون صحة
100 مليون صحة

عقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، اليوم، أول أيام العيد اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري العموم ومديرى الإدارات الصحية للوقوف على جاهزية جميع الإدارات والمستشفيات والوحدات الصحية وفرق حملة السيارات بقافلة "100 يوم صحة" لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان أصدرته المديرية أن الاجتماع الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور محمد مسعد مدير عام إدارة طب الأسنان والدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية.

وناقش مكين خلال الاجتماع على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور أثناء عطلة العيد والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ومدى توافر الأدوية بصيدليات الطوارئ ومتابعة فرق حملة "100 يوم صحة" الثابتة والمتنقلة، وتذليل أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فورا.

وأكد مكين على أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في أماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية.

وأجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمس الثلاثاء، جولة بمستشفى السنبلاوين العام لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى وسير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى السنبلاوين، الدكتور حسام البوشي مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد؛ لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة الرزيقي بإدارة السنبلاوين ووحدة جديلة وعزبة الشال بإدارة المنصورة، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة.

وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أول أيام العيد الإدارات الصحية 100 يوم صحة عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

قصة "حب وموت" في شوارع الغردقة.. نورا تودع أطفالها الأربعة بـ5 طعنات

وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن الفيزياء: "متخافوش"

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023.. الأحداث والأبطال المشاركين

أخبار الظهيرة| أسعار تذاكر سينما عيد الأضحى وحقيقة إلغاء أسئلة "كيمياء الثانوية"

وزير المالية: حوَّلنا 700 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية خلال 48 شهرًا

القرار النهائى بعد العيد.. حقيقة إلغاء بعض أسئلة امتحان الكيمياء وإعادة توزيع الدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟