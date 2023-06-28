وكيل صحة الدقهلية يتابع استعدادات قافلة "100 يوم صحة"

عقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، اليوم، أول أيام العيد اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري العموم ومديرى الإدارات الصحية للوقوف على جاهزية جميع الإدارات والمستشفيات والوحدات الصحية وفرق حملة السيارات بقافلة "100 يوم صحة" لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان أصدرته المديرية أن الاجتماع الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور محمد مسعد مدير عام إدارة طب الأسنان والدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية.

وناقش مكين خلال الاجتماع على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور أثناء عطلة العيد والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ومدى توافر الأدوية بصيدليات الطوارئ ومتابعة فرق حملة "100 يوم صحة" الثابتة والمتنقلة، وتذليل أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فورا.

وأكد مكين على أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في أماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية.

وأجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمس الثلاثاء، جولة بمستشفى السنبلاوين العام لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى وسير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى السنبلاوين، الدكتور حسام البوشي مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد؛ لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة الرزيقي بإدارة السنبلاوين ووحدة جديلة وعزبة الشال بإدارة المنصورة، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة.