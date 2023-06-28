بوريل يعرب عن تطلعه للعمل مع وزير خارجية اليونان الجديد

أعرب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، عن تطلعه للعمل مع وزير الخارجية اليوناني الجديد، جيورجوس جيرابيتريتيس، على سياسة خارجية وأمنية أوروبية مشتركة.

وقال “بوريل” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانينا لجيورجوس جيرابيتريتيس على توليه منصب وزير خارجية اليونان الجديد.نتطلع إلى العمل معك عن كثب على سياسة خارجية وأمنية أوروبية مشتركة قوية".

جيرابيتريتيس كان يتولى حقيبة وزير النقل في حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أدى أمس اليمين الدستورية أمام رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسا لوزراء البلاد لفترة ثانية على أن يؤدى أعضاء الحكومة اليمين لاحقًا.

انتصار ساحق

وحقق حزب ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، انتصار ساحق فى الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، حيث فاز بـ 158 مقعدا من بين 300، مما يجعل حزبه أحد أقوى الأحزاب الشعبية فى الاتحاد الأوروبي.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، قال ميتسوتاكيس "إنه لشرف خاص أن أتسلم التفويض لتشكيل حكومة في أفق أربع سنوات"، مؤكدًا أنه يدرك أن “المسؤولية تقع على عاتقه".

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن هدفه منذ البداية كان تشكيل حكومة من حزب واحد ، فيما تعهد مرة أخرى ببدء تغييرات وإصلاحات كبيرة.

تشكيل الحكومة

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل حكومة الديمقراطية الجديدة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، أدى الوزراء اليمن الدستورية ظهر الثلاثاء، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو.

وبحسب مصادر من مكتب رئيس الوزراء، فإن هذه حكومة موجهة نحو تنفيذ أهداف الإصلاح الرئيسية، التي وضعها كيرياكوس ميتسوتاكيس وهي جاهزة للتصادم مع مسببات الأمراض من أجل تعزيز التغييرات في القطاعات الحيوية.

وتتألف الحكومة الجديدة من 25٪ من النساء، ووزراء سابقون بالتناوب يتولون مناصب جديدة ، وأشخاص جدد من المجموعة البرلمانية، وأشخاص من الحكومات المحلية، وسكرتير عامون للوزارات تمت ترقيتهم وتقلد مناصب حكومية.

ومن بين 15 امرأة في الحكومة ، هناك أربع وزيرات ونائبة وزير و 10 نائبات وزير.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد بكامل تشكيلته اليوم الأربعاء في قصر مكسيموس.