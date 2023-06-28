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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "مياه القناة": انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات أول أيام عيد الأضحى

مياه القناة
مياه القناة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، اليوم الأربعاء، انتظام سير العمل في جميع القطاعات والمناطق، وأن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة "السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وغرفة عمليات الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وحلها فورا.

وناشد رئيس الشركة - بحسب بيان اليوم - الجزارين والمواطنين في محافظات القناة الثلاثة، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، والحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها وترشيد استخدامها خلال عيد الأضحى المبارك حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي.

وقال: "إنه يتابع رفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي؛ لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية للشبكات".

وأكد رئيس الشركة أنه تم الأسبوع الماضي، إطلاق حملات التوعية ونشرات الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي، والتي من شأنها أن تتسبب في انسداد لشبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع، وشملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة.

وأضاف أن هناك بيانا إحصائيا بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية؛ لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميا، على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بمحافظات إقليم القناة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

رئيس مياه القناة عيد الأضحى مياه الشرب والصرف الصحي محافظات القناة السويس

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