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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الوادي الجديد يحتفلون بعيد الأضحى وسط الحدائق والمنتزهات

حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد

احتفل أهالي الوادي الجديد بعيد الأضحي المبارك وسط الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة بعد الانتهاء من ذبح الأضحية في مجازر الوحدات المحلية، وشهدت الحدائق توافدا كبيرا من أهالي الواحات في أول أيام عيد الأضحى المبارك للاحتفال بالعيد.

وشهد معبد الناضورة وهيبس بالخارجة توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال بالعيد والتقاط الصور التذكارية، وسط المعابد الآثرية التي تجسد حياة القدماء المصريين قديما، كما شهدت حديقتي السلام و30 يونيو توافدا كبيرا من المواطنين.

كما شهدت حدائق ومنتزهات مركز بلاط بالوادي الجديد إقبالاً محدودافي الفترة الصباحية نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت إلى 42 درجة مئوية، في انتظار انخفاضها مع قرب غروب الشمس.

وشهد مركز الداخلة إقبالاً كبيراً من المواطنين على حديقة الحيوان بقرية الجديدة ومنتجع الرملة بطريق اللواء أحمد مختار، ودوار العمدة بقرية بدخلو، وقرية إلياس بمنطقة بئر 3 موط، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الحدائق والمنتزهات بالمواطنين خاصة الوافدين من القاهرة إلى الوادي الجديد لقضاء إجازة العيد وسط أقاربهم وذويهم من أهالي الواحات.

وجذبت الألعاب المتواجدة بالحديقة الأطفال، كما قام الأطفال بلعب الكرة رفقة أصدقائهم وزملائهم وأقاربهم، وأقدمت بعض الأسر على افتراش أرض الحدائق في جو من البهجة والسعادة. 

يحتفل أهالي الوادي الجديد عيد الأضحى المبارك وسط الحدائق والمنتزهات توافد كبير من اهالي الواحات حديقة السلام وحديقة 30 يونيو إقبالا كثيف من المواطنين رسم البهجة ونشر الفرحة

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