أمانة العمل الجماهيري بمستقبل وطن تعقد اجتماعها الشهري لمناقشة خطة العمل

عقدت مساء أمس أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود اجتماعها الشهري لمناقشة استعدادات الفاعليات المقرر تنفيذها، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء العمل الجماهيري بالمحافظات.

‏‎ناقش الاجتماع استعدادات أمانات العمل الجماهيري بجميع المحافظات، لتنفيذ فاعليات "عيد الأضحي المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، فضلًا عن تقييم أداء أمانات العمل الجماهيري بالمحافظات، خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة العمل بنفس الكفاءة والجدية خلال المرحلة المقبلة، في إطار العمل الجماعي والتنظيمي، وكذلك مناقشة تشكيلات أمناء المراكز والأقسام.

وفي نهاية الاجتماع، تم تقديم درع الحزب لمحافظات "القاهرة، الدقهلية، السويس، الفيوم، المنيا، سوهاج، مطروح" لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة خلال تنظيم فاعلية تكريم أوائل الطلبة، كما تم تكريم محافظة الإسكندرية عن أدائها الأفضل في فاعلية خلال شهر مايو، وتسلم درع التكريم أمناء العمل الجماهيري بتلك المحافظات.