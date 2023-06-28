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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أساسيات لا يمكنك الاستغناء عنها عند الذهاب في عطلة صيفية

أساسيات السفر
أساسيات السفر

يتطلع الجميع لقضاء عطلة على شاطئ البحر في هذه الأيام، ولكن قبل أن تحزم حقائبك من المهم التأكد من أن لديك كل ما تحتاجه لرحلة مريحة وممتعة.

سواء كنت من رواد الشاطئ أو مسافرًا لأول مرة، فإن امتلاك مجموعة أدوات السفر المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في عطلة خالية من الإجهاد.

أبرز الأساسيات التي يجب أن تكون معك في العطلات الصيفية:

واقي الشمس

إذا كنت تخطط لقضاء عطلة على الشاطئ، يجب أن يكون واقي الشمس على رأس القائمة، فهو لا يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب، بل يساعد أيضًا في منع الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.

رذاذ الماء

عندما يتعلق الأمر بالعطلات الشاطئية فإن رذاذ الماء مهم جدا يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تجفيف بشرتك بسرعة وتحتاج إليه.

النظارات الشمسية

تعتبر النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار للأزياء في إجازتك على الشاطئ، إنها عنصر مهم يمكن أن يحمي عينيك من الآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لا يؤدي التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف العين ومشاكل في الرؤية فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد حول العينين.

قبعة الشمس 

قد تبدو قبعة الشمس كإكسسوار بسيط، لكنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في إجازتك على الشاطئ، فهو لا يوفر الظل والحماية لوجهك وفروة رأسك فحسب بل يمكنه أيضًا المساعدة في منع ضربة الشمس وحروق الشمس، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد قبعة الشمس الأنيقة مظهرك على الشاطئ وتضيف لمسة من التألق إلى صور عطلتك، عند اختيار قبعة الشمس ابحث عن قبعة ذات حافة عريضة للحصول على أقصى تغطية.

حقيبة الشاطئ

تأتي حقيبة الشاطئ عهي الإكسسوار النهائي الذي يمكنه استيعاب جميع أساسيات الشاطئ والحفاظ عليها منظمة ويسهل الوصول إليها.

عطلة الصيف واقى الشمس نظارات شمسية قبعة رذاذ الماء

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