"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى: اسمتعوا بالأجواء

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت غانم استقرار الأجواء على أغلب محافظات مصر مع ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة خلال فترة النهار ما يؤدي لإحساس بارتفاع درجة الحرارة عن القيم المتوقعة بنحو درجتين لـ3 درجات، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية، ونشعر وكأنها 36-37 درجة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أنه خلال فترات النهار ستشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط طقس حار رطب، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة.

وأشار إلى أن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ستكون حالة الطقس معتدل على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط نسبي للرياح ما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن حركة الملاحة البحرية على البحرين معتدلة ما يؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، مؤكده استقرار الأجواء للاستمتاع بالإجازة والخروج، مع مراعاة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة مع وضع غطاء للرأس وتناول السوائل بكثرة وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.