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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: القدس في خطر وندعو لتضافر جهود الدفاع عنها

المطران
المطران

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن القدس في خطر شديد وندعو الأحرار من ابناء أمتنا العربية وكل أصدقاء فلسطين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يهبوا لنصرة مدينة القدس المستهدفة والمستباحة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: “مقدساتنا وأوقافنا مهددة ومستباحة والحضور الفلسطيني المسيحي والإسلامي مستهدف ومستباح وكل شيء عربي فلسطيني في المدينة المقدسة يراد تهميشه وأضعافه”.

وتابع المطران عطا الله حنا: “وصلنا إلى مرحلة يتم فيها تجريم رفع العلم الفلسطيني في القدس وكأنه ممنوع على الفلسطينيين أن يعبروا عن انتماءهم الوطني وأن يرفعوا الراية التي تمثلهم”.

ونوه أنها العنصرية بأبهى صورها والهمجية والوحشية الاحتلالية التي تزداد فاشية وعنصرية يوما بعد يوم.

وأضاف: “كل هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم ولا يحرك احدا ساكنا باستثناء بعض البيانات الخجولة التي نسمعها هنا وهناك ولكنها لم تتغير ولا نتوقع أن يتغير شيء من هذا الواقع الأليم الذي يعيشه الفلسطينيون في مدينة القدس وفي غيرها من المدن والبلدات والمحافظات الفلسطينية”.

 وتسأل المطران عطا الله حنا: “إلى متى سوف يستمر هذا الظلم؟، لكننا على يقين بأنه سوف ينتهي”.

واختتم رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: “كل ظلم في هذا العالم له بداية وله نهاية ونتمنى أن تكون نهاية هذا الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني سريعة وقريبة لكي ينعم إنساننا الفلسطيني بالحرية التي يتوق إليها والتي في سبيلها ضحى وما زال يضحي”.

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