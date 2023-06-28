محافظ القليوبية يزور مرضى مستشفى بنها الجامعى للتهنئة بعيد الأضحى

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة بمستشفى بنها الجامعى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية لتفقد حالة المرضى والاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا والورود؛ لمشاركتهم احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية، لتفقد حالة المرضى والاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا والورود.

وأدى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح طارق عبدالمعطي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ عبدالموجود الدسوقي مدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية والدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والمهندس أحمد نزيه رئيس الإدارة المركزية لري القليوبية، وعيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وفى سياق متصل أدى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها، بحضور الأستاذ الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح طارق عبدالمعطي المستشار العسكري للمحافظة.