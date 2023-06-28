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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسني يعلن موعد الانطلاقة الأولى لفيلمه الجديد "تاج" بدور العرض

تاج
تاج

كشف النجم تامر حسني عن موعد طرح فيلمه الجديد “تاج” للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك بعد أن تم تأجيله أمس الثلاثاء ليعلن تامر عن المنافسة الفعلية للفيلم بموسم العيد.

فيلم تاج بطولة تامر حسني

ونشر تامر حسني صورة له مع فريق عمل الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها وكتب، “حالاً فيلم تاج بيتوزع على السينمات اللي بتعرض الفيلم في مصر والوطن العربي والعالم كله، منتظر تشوفوا الفيلم النهاردة، الساعة 10 صباحا.. توقعوا آجي لكم في سينمات كتير، وبعدين هحكي لكم الناس اللي في الصور تعبوا قد أيه، منتظركم يا جماعة من 10 الصبح إن شاء الله، عيد سعيد على الكل، وكل سنة وكل يوم وأنتم بصحة وسلام وفرح ونجاح”.

وانضم النجم تامر حسني إلى ترند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بأحدث أعماله الغنائية بعنوان “هرمون السعادة” التي طرحها الساعات الماضية كأغنية دعائية لفيلمه السينمائي الجديد “تاج”، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل.

واحتل فيديو كليب أغنية “هرمون السعادة” الذي تضمن مشاهد من أحداث فيلم “تاج” المركز الخامس لترند “يوتيوب” وحققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة في أقل من يوم واحد منذ طرحها.

أغنية “هرمون السعادة” تعاون فيها تامر حسني مع كل من الشاعر الغنائي أحمد جابر، والملحن علي الخواجه، والموزع الموسيقي حاتم محسن، والأغنية تسجيل ومكساج مودى منير، وماستر على فتح الله.

ويظهر تامر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "تاج"، بينما ظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

يشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، محمد أبوداوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبدالعزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

فيلم تاج بطولة تامر حسني فيلم تاج تامر حسني موسم عيد الأضحى تاج

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