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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال بكورنيش النيل بمناسبة عيد الأضحى

محافظ القليوبية يوزع
محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال بكورنيش النيل

حرص اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على مصافحة المواطنين وأسرهم والشباب والأطفال على كورنيش النيل بمدينة بنها وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما حرص على توزيع الورود على الأطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد في جو يسوده المحبة والألفة معربا عن سعادته بتواجده وسط جميع المواطنين وإلتقاط الصور التذكارية معهم.

وفى سياق متصل أدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها بحضور الأستاذ الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة واللواء أ.ح طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة.

ومن جانبه قدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

التقاط الصور التذكارية الشباب والأطفال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تقديم التهنئة عيد الأضحى المبارك توزيع الورود

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