ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: العملية العسكرية بأوكرانيا هدفها حماية حقوق الروس الإنسانية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هدفها حماية حقوق الروس الإنسانية، ومصالح أبناء الأمة الروسية.

وقال نائب رئيس إدارة الخارجية الروسية لشؤون الروس في الخارج، فلاديمير أندرييف: "على مر التاريخ تم اتباع نهج كراهية الروس، حتى تفاقمت هذه الكراهية في الآونة الأخيرة. وعلى خلفية ذلك نحن بحاجة إلى وحدة الصف للدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل بما فيها القوة العسكرية".

وأضاف أندرييف: "لذا فعملياتنا العسكرية في أوكرانيا، هدفها حماية حقوق الإنسان، حقوق الروس الإنسانية، ومصالح أبناء الأمة الروسية في أوكرانيا".

وتابع: "في ظل الظروف الحالية، يتم الترويج للروسوفوبيا والتمييز ضد روسيا، وكل شيء روسي. وجزء من هذا التمييز هو بالطبع ممارسات سلطات كييف المعادية والمثيرة للاشمئزاز، والتي يجب محاربتها".

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الأوكراني استعادة بلدة جنوبي دونيتسك شرقي البلاد، وذلك بعد اشتباكات جرت بالضفة اليسرى لنهر دنيبرو في خيرسون، في إطار الهجوم الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه كييف.

ومن جانبها، أفادت الاستخبارات البريطانية بأن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية كراسنوهوريفكا في دونيتسك، وتستعيد لأول مرة أراضي سيطرت عليها روسيا منذ عام 2014.

بالتزامن، نشرت قوات حرس الحدود الأوكرانية مشاهد مما قالت إنها معارك عنيفة ضد القوات الروسية بمنطقة باخموت شرقي أوكرانيا، حيث تحاول قوات أوكرانية استعادة المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية.

هجوم ناجح

ويشن الجيش الأوكراني هجوما منذ أسابيع في 3 اتجاهات رئيسة: جنوب أوريخيف باتجاه توكماك في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق) وفي محيط ريفنوبل غير بعيد عن فوجليدار، وأيضا على الجبهة الشرقية في محيط باخموت (دونيتسك أيضا).

وفي خطابه اليومي أمس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم الأوكراني المضاد -المستمر منذ أسابيع لاستعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو- يسير بنجاح.

وأضاف زيلينسكي بعد زيارة لمواقع الخطوط الأمامية والاجتماع مع القوات "اليوم تقدم محاربونا في جميع الاتجاهات، وهو يوم سعيد".

​الخارجية الروسية فلاديمير أندرييف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حقوق الروس الإنسانية روسوفوبيا

الأكثر قراءة

الأطفال يوزعون الحلوى على المصلين احتفالا بعيد الأضحى في الوادي الجديد

محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال بكورنيش النيل بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية (فيديو)

إيرادات فيلم "بيت الروبي" تتخطى الـ20 مليون جنيه في أسبوعه الأول

رئيس "شؤون الحرمين" يؤكد ضرورة بذل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟