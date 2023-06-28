ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى 2130 مسجدا و150 ساحة بأسيوط (صور)

الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

أدى الآلاف من أهالي محافظة أسيوط صلاة عيد الأضحى المبارك بـ2130 مسجدًا و150 ساحة وسط فرحة عارمة من الأهالي وتوزيع الهدايا على المصلين.

ونظم جهاز مدينة أسيوط الجديدة صلاة عيد الأضحي المبارك بالساحة الكبري بمدخل المدينة وبمشاركة الالاف من المصلين، حيث تم توزيع الهدايا والألعاب عليى الأطفال، والتقط الأطفال والمصلين الصور التذكارية مع العرائس اللعبة وسط فرحة عارمة.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تجهيز 2130 مسجدًا على مستوى المحافظة لصلاة العيد، و150 ساحة بقرى ومراكز المحافظة، أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات. 

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى
أهالي محافظة أسيوط استقبال المصلين أسيوط الجديدة الالتزام بكافة التعليمات الآلاف من المصلين الدكتور محمد مختار جمعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النظافة والتطهير بقري ومراكز المحافظة تشكيل غرفة عمليات جهاز مدينة أسيوط الجديدة عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

عقوبات أمريكية على شركات للذهب يشتبه بتمويلها فاجنر الروسية

أسعار تذاكر القطارات الإسبانية من القاهرة لأسوان بعد تطويرها

الإحصاء يكشف عن هبوط حاد فى واردات الثلاجات والشاشات والموبايلات

انتشال الجثة العاشرة من أسفل انقاض عقار الإسكندرية

الرئيس السيسى يغادر مسجد القوات الجوية بالقاهرة بعد أداء صلاة عيد الأضحى

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟