الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى 2130 مسجدا و150 ساحة بأسيوط (صور)

أدى الآلاف من أهالي محافظة أسيوط صلاة عيد الأضحى المبارك بـ2130 مسجدًا و150 ساحة وسط فرحة عارمة من الأهالي وتوزيع الهدايا على المصلين.

ونظم جهاز مدينة أسيوط الجديدة صلاة عيد الأضحي المبارك بالساحة الكبري بمدخل المدينة وبمشاركة الالاف من المصلين، حيث تم توزيع الهدايا والألعاب عليى الأطفال، والتقط الأطفال والمصلين الصور التذكارية مع العرائس اللعبة وسط فرحة عارمة.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تجهيز 2130 مسجدًا على مستوى المحافظة لصلاة العيد، و150 ساحة بقرى ومراكز المحافظة، أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى