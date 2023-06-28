الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات المفتوحة بمدينة المنيا

توافد الألاف من أهالي المنيا علي المساجد والساحات الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، في حالة من الفرحة والسعادة، حيث خرج الأهالي في مجموعات تضم رجال وسيدات وأطفال، مهللين ومكبرين بتكبيرات العيد والتي انطلقت من مكبرات الصوت بالمساجد.

وشهدت ساحة مدرسة االفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية، والتي تعدإحدى الساحات المفتوحة بمدينة المنيا إقبال كبير من المواطنين لأداء الصلاة بداخل الملعب حيث توافد الألاف من الرجال والسيدات والأطفال كما يؤدي الصلاة بداخل المدرسة القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية

كما اكتظ مسجد سيدي أحمدي الفولي، أحد أكبر مساجد المنيا والذي يقع علي الكورنيش، بالمصلين الذين اضطروا إلى افتراش الشوارع المحيطة بالمسجد لأداء صلاة العيد.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أعلن أن مديرية الأوقاف بالمحافظة قد خصصت 202 وساحة لإداء صلاة العيد بداخله بعد أن تم الإنتهاء من تجهيزها وتنظيفها وتعقيمها وتوفير الأئمة بجانب المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ووفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف واكتظت ساحة المدرسة بالمصلين من الرجال والسيدات والأطفال والذين ارتدوا ملابس جديدة بجانب الرجال الذين أرتدوا الجلباب الأبيض وحاملين معهم سجادات الصلاة.

كما أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية، حيث قرر إلغاء الراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ووكلاء الوزارات ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بجانب تفعيل غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بالمحافظة بتكثيف جهودها والتأكد من توافر كافة السلع والمستلزمات الأساسية بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز للتأكد من الألتزام بالأسعار وعدم أستغلال أجازة العيد لرفع الأسعاركما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها طوال أيام العيد والتأكد من تواجد الطواقم الطبية من أطباء وتمريض وعاملين وجاهزية أقسام الأستقبال بهذه المستشفيات لأي طارئ.

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

الألاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

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