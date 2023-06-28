العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام ببورسعيد

حرص العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، على الخروج لرؤية الأضاحي والتقاط الصور التذكارية معها أمام محال الجزارة والشوادر.



بينما حرص آخرين على التنزه عقب صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة ميدان الشهداء والتي تحتوي على الآلاف من أسراب الحمام؛ لالتقاط الصور التذكارية احتفالا بالعيد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام.

وأعرب عدد من أهالي بورسعيد عن امتنانهم وفرحتهم بالأجواء الأوروبية على أرض المدينة الساحلية، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد.

وجدير بالذكر، أن ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية و علي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً، و يأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً، و أكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.

العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام

العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام

العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام

العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام

العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام

العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام

العشرات فى ميدان الشهداء يلتقطون الصور مع الحمام