بيطرى كفر الشيخ: فتح 16 مجزرًا للمواطنين مجانا لذبح أضاحيهم

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ فتح 16 مجزرًا ونقاط الذبح بمدن محافظة كفر الشيخ، وعدد من القرى الأم، لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجاناً، كما شهدت المجازر ونقاط الذبح، استمرار العمل بها، واستقبال الذبائح الخاصة بالجزارين، حيث تم استقبال المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى الأم قد شهدت أعمال تطهير وتعقيم، وتم الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، وذلك استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بشار، أن الحملات تستمر على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وخاصة محال بيع اللحوم ومحال الجزار ومحال بيع الأسماك المملحة، والمجازر غير المرخصة لذبح الدواجن، مشيرًا إلى أن المجازر استقبلت 1000رأس ماشية، جرى ذبحها خاصة بالجزارين، خلال 3 أيام، لافتا إلى أن هناك تعاونا بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشن حملات مشركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك،للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، فقد أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنها سوف تبدأ ذبح أضاحيها داخل مجزر كفر الشيخ بسخا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

واكد الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 21 ألف و500 كيلو لحوم بلدية ومستوردة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفرالشيخ.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة كفر الشيخ يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه الجمعية.

وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350 ألف كيلو لحوم تقريباً وأن حصة محافظة كفرالشيخ 21 ألفا و500 كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى واجازت دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازات جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضع.