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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد النصر بالمنصورة

محافظ الدقهلية يؤدى
محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى من داخل مسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والعميد وائل أبوالفتوح مدير المخابرات الحربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وألقى الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، خطبة عيد الأضحى المبارك، والتى كانت بعنوان “الابن البار إسماعيل عليه السلام”.


وأكد مختار، أن العيد هو يوم فرح وسرور، مشددا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور على الأيتام وكبار السن في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم.
 

وعقب الانتهاء من أداء صلاة العيد التقى المحافظ بالمواطنين وهنئهم بعيد الأضحى المبارك واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووعد بسرعة دراستها وحلها وبذل الجهد لتقديم المزيد من الخدمات في كل القطاعات، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية مع كل أجهزة الدولة خاصة في رعاية الفئات البسيطه التي تحتاج إلى رعاية ومساندة في جميع المجالات.

ووجه "المحافظ " بفتح المجازر أمام المواطنين ايام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان والقضاء على الذبح المخالف خارج المجازر .
 

كما وجه "مختار" بزيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ومنع الاجازات ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الإستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطرى خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.

وتوافد الآلاف من أهالى محافظة الدقهلية على ساحات الصلاة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الأماكن المخصصة والبالغ عددها 10 آلاف مسجد و500 ساحة بنطاق المحافظة.

محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ الدقهلية يؤدى صلاة عيد الأضحى
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية صلاة عيد الأضحى مسجد النصر

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