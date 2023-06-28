محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة الشيخ زايد

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، بساحة الشيخ زايد بالحي الإماراتي نطاق حي الجنوب مع المئات من أهالي المدينة الباسلة، يرافقه اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووضعت الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لافتات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى بمحيط المساجد، فضلا عن "بالونات شو" كبيرة وبوابات من البالونات بألوان مختلفة على بوابات المساجد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري.

وكان قد أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بورسعيد، استعدادات المديرية لعيد الأضحي المبارك، وتجهيز أماكن صلاة العيد.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن هناك 11 ساحة تم تجهيزها لصلاة عيد الأضحي، وهى: ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، والمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، وساحة مسجد السلام بحي الشرق، وساحة المعمورة بطرح البحر، وساحة السيدة زينب ببنك الإسكان، وساحة التوحيد بحي الزهور، وساحة الرزاق بالزهور، وساحة مسجد الحسين بحي المناخ، وساحة دارالسلام بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد حمدي تمام علي الشاطئ بمنطقة قشلاق السواحل، وساحة الشبان المسلمين.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد و ساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، فضلا عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التى تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدى صلاة عيد الأضحى