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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك فى مساجد مطروح (صور)

بدء تكبيرات عيد الأضحى
بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك

شهدت مساجد مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، بدء تكبيرات عيد الأضحي المبارك عقب الانتهاء من صلاة الفجر.

 

ورصدت " الدستور " قيام عددا من المشايخ والأطفال بتكبيرات العيد بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الكيلو4 والمسجد الكبير بوسط مدينة مرسي مطروح. 
 

وفي سياق اخر كان قد قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مساجد مطروح الكبرى الملحق بها ساحات جاهزة لاستقبال الأهالي والمصطافين لإقامة شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة السادسة و34 دقيقة.  

 

وأوضح وكيل أوقاف مطروح خلال حديث سابق  لـ “الدستور”، أن المساجد التي تؤدي بها صلاة الجمعة أيضا ستستقبل المصلين غدا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وخاصة المساجد التي بها ساحات كبرى كمسجد العوام بساحته التي يقصدها المصطافين بجميع بقاع مصر ومسجد التنعيم بساحته الكبرى القريبة من عده شواطئ بكورنيش مدينة مرسي مطروح والمسجد الكبير "الملك " بعراقته حيث إنه من أقدم المساجد بمحافظة مطروح.  

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح  أن أشهر المساجد الملحق بها ساحات كبرى والتي ستقام بها شعائر عيد الأضحى المبارك أيضا هي: "مسجد الروضة، ومسجد الفرقان، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد حسان بن ثابت وزيد بن حارثة ومسجد فجر الإسلام  ومسجد الغفران في مدينة مرسى مطروح، والمسجد الكبير والعاشر من رمضان بالسلوم، ومسجد الفتح والصحابة والكبير في براني".


وتابع وكيل أوقاف مطروح، أن المساجد التي ستستقبل المصلين في عيد الأضحى تشمل أيضًا: "المسجد الكبير والفتح بقرية المثاني في النجيلة، و مسجد التوحيد بالضبعة، و المسجد الكبير بسيدي عبد الرحمن، ومسجد المولى بالعلمين، ومسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام، والمسجد الكبير في القرية 27 بالبنجر" بالإضافة إلى 2 ساحة شعبية بمدينة سيوة و ساحة بمدينة مرسى مطروح.

بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك
بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك
بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك
بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك
بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك
بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك

بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك
بدء تكبيرات عيد الأضحى المبارك
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