المصري يسعى لتأكيد تفوقه على فيوتشر اليوم ببرج العرب

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين المصري وفيوتشر في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز .

المباراة هى الثانية بين الفريقين خلال 5 أيام وكانا قد التقيا يوم السبت الماضي في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وفاز المصري بركلات الترجيح.

المصري بقيادة ميمي عبد الرازق يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة من تسعة انتصارات و14 تعادلا وسبع هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 والتقدم للمركز الخامس .

ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري اختار 25 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وإسلام أبو سليمة وعمرو موسى وعماد الدين أبو بكر ومحمد دبش وكريم العراقي وأحمد عماد وعمرو سعداوي وحسين السيد وأسامة الجزار وزياد كمال و حسن علي وإلياس الجلاصي ومحمد حسن الفيومي وإيزي إيميكا وإسلام عطية وزياد فرج وحسام جريشة ومروان حمدي وعبده يحيى ورجب عمران وفرانك إيتوجا ومحمد عبد اللطيف جريندو.

وشهدت القائمة عودة رجب عمران وإسلام عطية بينما يغيب عبد الرحيم دغموم للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

في المقابل يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 57 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 15 انتصارا وتعادل 12 مرة وخسر ثلاث مرات وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وتراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة وخرج من بطولتي كأس مصر ورابطة الأندية المحترفة وفي حالة الهزيمة أمام المصري سيكون مهددا بفقد المركز الثالث لأن الهزيمة تعني تقليص الفارق مع الزمالك الذي يحتل المركز الرابع إلى نقطة واحدة .

يدير المباراة محمد معروف ويساعده كريم يونس وخالد حسام ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.