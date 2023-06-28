ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري يسعى لتأكيد تفوقه على فيوتشر اليوم ببرج العرب

المصري تعادل في
المصري تعادل في أخر مبارياته بالدوري مع غزل المحلة

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين المصري وفيوتشر في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز .

المباراة هى الثانية بين الفريقين خلال 5 أيام وكانا قد التقيا يوم السبت الماضي في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وفاز المصري بركلات الترجيح.

المصري بقيادة ميمي عبد الرازق يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة من تسعة انتصارات و14 تعادلا وسبع هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 والتقدم للمركز الخامس .

ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري اختار 25 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وإسلام أبو سليمة وعمرو موسى وعماد الدين أبو بكر ومحمد دبش وكريم العراقي وأحمد عماد وعمرو سعداوي وحسين السيد وأسامة الجزار وزياد كمال و حسن علي وإلياس الجلاصي ومحمد حسن الفيومي وإيزي إيميكا وإسلام عطية وزياد فرج وحسام جريشة ومروان حمدي وعبده يحيى ورجب عمران وفرانك إيتوجا ومحمد عبد اللطيف جريندو.

وشهدت القائمة عودة رجب عمران وإسلام عطية  بينما يغيب عبد الرحيم دغموم للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

في المقابل يحتل فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 57 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 15 انتصارا وتعادل 12 مرة وخسر ثلاث مرات وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وتراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة وخرج من بطولتي كأس مصر ورابطة الأندية المحترفة وفي حالة الهزيمة أمام المصري سيكون مهددا بفقد المركز الثالث لأن الهزيمة  تعني تقليص الفارق مع الزمالك الذي يحتل المركز الرابع إلى نقطة واحدة .

يدير المباراة محمد معروف ويساعده كريم يونس وخالد حسام ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المصرى فيوتشر ميمي عبد الرازق علي ماهر

الأكثر قراءة

آلام المخاض تطرأ على سيدة فى صلاة العيد بمسجد الإمام الحسين

الفوفوزيلا تخطف الأضواء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-6-2023

محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمسجد أبوالعباس

الآلاف من أهالى قنا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات والمساجد

أفضل أدعية الصباح فى أول أيام عيد الأضحى 28-6-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟