جوارديولا وأسرته يحضرون عرضًا للصوت والضوء بمعبد فيلة فى أسوان (صور)

شهد معبد فيلة، أحد المعالم الأثرية السياحية البارزة فى مدينة أسوان، زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وأفراد أسرته، وجاء ذلك استكمالا لبرنامجه السياحى وزيارته للأماكن الأثرية داخل المحافظة.

ورافق المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته خلال زيارته داخل معابد فيلة الدكتور شاذلى عبد العظيم، مدير منطقة آثار أسوان.

وشرح الدكتور شاذلى عبد العظيم، مدير منطقة أثار أسوان، المعلومات حول معابد فيلة والنقوش التاريخية التي يحتوي عليها المعبد وقصة وجوده.

كما تضمنت زيارة المدرب الإسباني العالمي وأسرته داخل معابد فيلة حضور عرض الصوت والضوء باللغة الإسبانية فى أجواء تاريخية مميزة.

وجاءت زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأفراد أسرته بشكل لائق ومنظم جدًا، نظرًا للاستعدادات الجيدة التى تم إجرؤها بواسطة منطقة آثار أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، والدكتور شاذلى عبد العظيم مدير منطقة آثار أسوان

يذكر أن المدرب الإسبانى بيب جوارديولا استكمل وأفراد أسرته، أمس، جولته السياحية بريارة منطقة جبل السلسلة شرق الأثرية.

وتضمن زيارته جولة داخل المنطقة الأثرية للتعرف على تاريخها، بالإضافة إلى مشاهدة ما تحتويه من معالم بارزة، وقام بالشرح خلال زيارتهم ورافقهم مدير منطقة جبل السلسلة شرق الأثرية.

وتم توفير كافة سبل الراحة أثناء زيارته داخل منطقة جبل السلسلة شرق الأثرية، وذلك تنفيذًا للتعليمات المباشرة والمتابعة المتواصلة من الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان، والدكتور شاذلى عبد العظيم مدير منطقة أثار أسوان.

وكانت بدأت جولة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، فى محافظة أسوان، وجاء ذلك بعد الإنتهاء من زيارته للأقصر.

وبدأ برنامج زيارته منطقة الكاب الأثرية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وتضمنت جولته فى محافظة أسوان زيارة العديد من الأماكن الأثرية بمختلف مراكز المحافظة، وهى معبد إدفو، وجبل السلسلة، ثم يستكمل جولته السياحية فى مدينة أسوان.

جوارديولا

جوارديولا