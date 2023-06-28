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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى فى بطولة أفريقيا

تدريبات المنتخب الأولمبى
تدريبات المنتخب الأولمبى

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة  البرازيلى ميكالى المدير تدريباته؛ استعدادا للقاء مالى اليوم الأربعاء باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة، وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة  أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

جاء التدريب عبارة عن مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها المنتخب المباراة وسط تشديدات من ميكالى على ضرورة التركيز فى اللمسة الأخيرة وأن تكون إيجابية على المرمي وذلك لعلاج ظاهرة إهدار الفرص الكثيرة التى ضاعت من المنتخب فى مباراته الأولى أمام النيجر.

وشهد التدريبات الكابتن محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ويتطلع لاعبو المنتخب لتقديم مباراة قوية وعبور مالى لما لهذه المباراة من أهمية فى مسيرة المنتخب بالبطولة.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب  وليوناردو مدرب الأحمال وجوى بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وعمرو سلمان الإداري وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

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