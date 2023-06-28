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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية أداة صلاة عيد الأضحى وموعد أدائها فى القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

في هذه الساعات ينتظر المسلمون كبارًا وصغارًا إحياء سنة العيد والتجمع في الساحات لأداء صلاة  العيد في كل أنجاء الجمهوية وهي مظهر من مظاهر البهجة والفرح، وتجمع الأقارب والجيران وتبادل التهنئة والمعايدات، ويتسأل المسلمون والمصلون عبر محرك البحث جوجل عن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، موعد صلاة عيد الأضحى 2023، كيفية أداء صلاة عيد الأضحى في البيت لأدائها بالطريقة الصحيحة والسليمة لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023.

 

كيفية أداة صلاة عيد الأضحى

تُصلى عيد الأضحى 2022  في صباحالعاشر من شهر ذى الحجة، 28-7-2023.

 عدد ركعات صلاة عيد الأضحى 

وصلاة عيد الأضحى ركعتان ينوي بهما صلاة العيد ثم يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات.

 ثم تصلى الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات.

 

موعد صلاة عيد الأضحى  في القاهرة وباقي محافظات مصر  

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا.

 

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6.21 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا.

 

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات:

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6.21 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6.08 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الطور6.16 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6.10 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6.17 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6.19 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6.20 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق6.19 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6.25 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6.24 دقيقة صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 27 يونيو 2023

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6.34 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6.24 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية 6.24 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6.14 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6.16 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في العريش 6.08 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6.28 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج 6.28 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6.28 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان 6.28 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبوسمبل 6.37 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6:18 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة 6:36 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6:16 دقيقة صباحًا.

 

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6:42 دقيقة صباحًا.

 

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