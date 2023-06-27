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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فني: عرض فيلم "بيت الروبي" قبل عيد الأضحى قرار ذكي

بيت الروبي
بيت الروبي

أكد محمد عبدالرحمن، الناقد الفني، أن هناك منافسة كبيرة بين 3 أفلام في موسم عيد الأضحى المبارك، وتعد هذه الأفلام بداية لموسم كبير، مشيراً إلى أن هذه الأفلام ستستمر حتى موسم الصيف.

وأوضح "عبدالرحمن"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "أبو نسب" و"ع الزيرو" أفلام بإنتاج قوي وتستمر طويلًا ولم تنتج لموسم واحد، موضحًا أن عرض "بيت الروبي" قبل عيد الأضحى بأسبوع وهو قرار ذكي جدًا وجعله الأعلى إلى الآن، وحقق إلى الآن 15 مليون جنيه.

المنافسة على المركز الثاني ستكون بين "تاج" لتامر حسني و"البعبع" 

وأشار إلى أن المنافسة على المركز الثاني ستكون بين "تاج" لتامر حسني و"البعبع" لأمير كرارة و"مستر إكس"، موضحًا أن تامر حسني محبوب جدًا للجمهور ولن يكون هناك تركيز على الكوميديا الخارقة التي سيظهر بها. 

ونوّه بأن "كيرة والجن" أهم فيلم تم عرضه خلال الـ3 سنوات الأخيرة، ولم يكن هناك أفلام قوية بهذا العدد الكبير في موسم واحد.

الناقد الفني بيت الروبي عيد الأضحى قرار ذكي المركز الثاني تاج تامر حسني البعبع

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