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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالفتاح البرهان يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام العيد

البرهان
البرهان

وجه الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الشكر والتقدير لدول الجوار الذين يسهلون دخول أبناء السودان ويستقبلونهم بلا مَنٍ ولا أذى، ويقدمون الدعم النفسي والإنساني لهم.

 تحية شكر وتقدير لأبناء السودان

كما وجه خلال كلمته تحية شكر وتقدير لأبناء السودان الذين يقدمون الدعم للمواطنين الفارين من الخرطوم ومناطق النزاع، وكذلك الشكر للقائمين على أمر الخدمات في الكهرباء والمياه والصحة، والذين يعملون في ظروف بمنتهى القسوة.

كما خص المقاتلين في الجيش السوداني بالشكر، والذي تمنى للمصابين منهم الشفاء، والرحمة للشهداء.

وأعلن أنه بمناسبة عيد الفداء تعلن القوات المسلحة، أن أول أيام العيد سيكون فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد.

عبدالفتاح البرهان أول أيام العيد وقف إطلاق النار من جانب واحد أبناء السودان الجيش السوداني

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