ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

عيد الأضحي
عيد الأضحي

هنأت إدارة الحوار الوطني، شعب مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.


وكانت إدارة الحوار الوطني قد احتفلت بمرور عام كامل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تشكل من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة.

وقالت: "خلال هذا العام، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من خمس وعشرين اجتماعًا، وتم التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة".

وأضافت: "ثم تمت دعوة آلاف المشاركين والحضور للانضمام إلى جلسات النقاش العلنية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني، سعى الجميع خلالها جاهدين خلال هذه الجلسات للوصول معًا إلى رؤية واحدة واولويات مشتركة  للجمهورية الجديدة التي نسعى إليها".

وتابعت: "إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر".

وأشارت: "هدفنا هو تحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية والاستقرار في بلدنا".

واختتمت: "نحن واثقون أن هذا الحوار المستمر والتوافق على القرارات سيساهم في بناء جمهورية جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشعب".

 

 

الحوار الوطنى شعب مصر عيد الأضحى أطياف المجتمع الاجتماعات اجراءات

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

مميزات وعيوب تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. قارن بنفسك

العيد فرحة على شاشة «المتحدة».. أفلام وبرامج وسهرات تلفزيونية وحفلات غنائية

ضبط المتهمين بالتعدى على مواطن وتمزيق ملابسه بالقاهرة

دعاء ذبح الأضحية.. متى يبدأ النحر وما هو أخر موعد للذبح؟

تبدأ من 5 جنيهات.. أبرز الأماكن لقضاء فسحة العيد بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟