إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأت إدارة الحوار الوطني، شعب مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.



وكانت إدارة الحوار الوطني قد احتفلت بمرور عام كامل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تشكل من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة.

وقالت: "خلال هذا العام، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من خمس وعشرين اجتماعًا، وتم التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة".

وأضافت: "ثم تمت دعوة آلاف المشاركين والحضور للانضمام إلى جلسات النقاش العلنية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني، سعى الجميع خلالها جاهدين خلال هذه الجلسات للوصول معًا إلى رؤية واحدة واولويات مشتركة للجمهورية الجديدة التي نسعى إليها".

وتابعت: "إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر".

وأشارت: "هدفنا هو تحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية والاستقرار في بلدنا".

واختتمت: "نحن واثقون أن هذا الحوار المستمر والتوافق على القرارات سيساهم في بناء جمهورية جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشعب".