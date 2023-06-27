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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| تأشيرة حج وعمرة يومية.. أسامة قابيل يوضح التفاصيل

الحج
الحج

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن كل من لم يحالفه التوفيق فى الحج أو العمرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجعلك تفوز بهذا الأجر وأنت فى بيتك. 

وتابع قابيل، خلال تغطية خاصة ليوم عرفة على قناة “الناس”: "كل ما عليك كل يوم إنك تصلى الفجر حاضر فى جماعة وجلس فى المكان اللى صلى فيه يدعو الله أو يذكر الله، ربنا يكتب له أجر حج وعمرة تامة".

وأكمل مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: " من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلّى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة".

تغطية خاصة ليوم عرفة

وقدمت قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.  

اسامة قابيل الحج العمرة أجر حج يوم عرفة

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