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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نوبة بكاء على الهواء.. علي جمعة يروي قصة وفاة النبي (فيديو)

علي جمعة
علي جمعة

دخل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي مصر السابق، في نوبة بكاء أثناء حديثه عن حجة الوداع، ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقال علي جمعة، خلال تغطية خاصة ليوم عرفة على قناة “الناس”: "الرسول حج حجة واحدة، واعتمر 4 عمر، وقال فى خطبته لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا، فهذه الكلمة لخصت الإسلام، ويقال إنه لما نزلت سورة النصر، ففهمها الصحابى إنها تنعى رسول الله وتهيئه للقاء ربه". 

تغطية خاصة ليوم عرفة 

وقدمت قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.

على جمعة نوبة بكاء حجة الوداع وفاة الرسول يوم عرفة

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