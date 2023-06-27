ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين بكسور وجروح وكدمات إثر وقوع حادث مروري بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة أمام زاوية صقر بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية  أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك أمام قرية زاوية صقر بنطاق دائرة شرطة المركز ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "محمود سلامة عبدالعاطي، 15 سنة، طالب، كرم رمضان العطار، 26 سنة، محمد جمال موسى، 23 سنة، طالب، مصطفى عبدالمنعم إبراهيم، 23 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة ومقيمون مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أبو المطامير إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية العرض على النيابة الطريق الصحرا النيابة العام المستشفى العام اللواء أحمد خلف

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

مميزات وعيوب تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. قارن بنفسك

العيد فرحة على شاشة «المتحدة».. أفلام وبرامج وسهرات تلفزيونية وحفلات غنائية

ضبط المتهمين بالتعدى على مواطن وتمزيق ملابسه بالقاهرة

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة خلال أيام العيد

تبدأ من 5 جنيهات.. أبرز الأماكن لقضاء فسحة العيد بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟