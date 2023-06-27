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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سكك حديد مصر: انتظام حركة القطارات خلال اليوم الأول لإجازة عيد الأضحى

السكة الحديد
السكة الحديد

أكدت مصادر بهيئة سكك حديد مصر، إن حركة القطارات سارت بصورة طبيعية على مدار يوم الوقفة دون تلقي أية شكاوى، وذلك بالتزامن مع تشديد الرقابة على جميع القطارات؛ للتأكد من انتظام العمل على جميع الخطوط.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن غرفة عمليات الهيئة تتابع خطوط سير القطارات للتدخل والتعامل سريعًا مع أي حالات طارئة.

وأوضحت أن هناك تعليمات مشددة باستمرار المتابعة على مدار أيام إجازة العيد الأضحى، كما أن هناك متابعة وعمليات تفتيش مستمرة لمحاصرة السوق السوداء داخل محطات السكة الحديد وخارجها، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

السكة الحديد حركة القطارات تسير بصورة طبيعية ولا يوجد سوقسوداء يوجد سوق سوداء حركة القطارات تسير بصورة طبيعية ولا يوجد سوق سوداء حركة السكة الحديد

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