"رحلة تثقيفية ترفيهية لشباب إيبارشية باريس".. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية اليوم

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا رحلة تثقيفية ترفيهية لشبابها إلى مدينة Tours الفرنسية الواقعة على بعد مئتي كيلومتر من باريس.

رافق الشباب في الرحلة أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مارك والأب القمص يوسف إسطفانوس.

تضمن برنامج الرحلة زيارة كاتدرائية القديس مارتن التابعة للكنيسة الكاثوليكية وتعرفوا على معالمها. كما استقبلهم المونسنيور جوردي رئيس أساقفة Tours ونائبه وألقى عليهم كلمة وقدم لهم هدايا تذكارية.

بينما أهدى الأنبا مارك لرئيس الأساقفة أيقونة قبطية للقديس الأنبا بيشوي.

وقام أعضاء الرحلة أيضًا بنزهة مائية وزاروا Château de Chenonceau هو واحد من أشهر قصور نهر لوار، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر الميلادي.

زيارة نيافة الأنبا چوزيف لألمانيا

زار نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا إيبارشية جنوب ألمانيا حيث صلى القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار مينا بفرانكفوت.

كما زار دير الأم باسيليا شيلينيك بدارمشتاد التابع للكنيسة الكاثوليكية.

والتقى راهبات الدير وألقى عليهم كلمة عن الكنيسة القبطية وتاريخها والرهبنة القبطية والخدمة الروحية والتنموية في أفريقيا.

وحرص نيافته على زيارة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا للاطمئنان على صحته.

تهنئة إيبارشية بورسعيد بعيد الأضحى

زار نيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة بورسعيد وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تهنئة الكنيسة القبطية في قبرص بعيد الأضحى

زار الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي بقبرص، اليوم مقر السفارة المصرية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

كان في استقباله السفير عمر حمزة سفير مصر بقبرص والمستشار محمد رؤوف والقنصل كمال الدين صلاح.

رافق النائب البابوي أثناء الزيارة الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن كنيسة القديس مار مرقس في نيقوسيا، والأب القس لوقا يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا اثناسيوس الرسولي بليماسول.

وأعرب الوفد الكنسي عن خالص التهنئة بالعيد وأن تكون مصر دومًا محفوظة في سلام وأمان.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مازن صبرى مدير الأمن وقيادات المديرية.