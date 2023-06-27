ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"رحلة تثقيفية ترفيهية لشباب إيبارشية باريس".. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية اليوم

كنيسة
كنيسة

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا رحلة تثقيفية ترفيهية لشبابها إلى مدينة Tours الفرنسية الواقعة على بعد مئتي كيلومتر من باريس.

رافق الشباب في الرحلة أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مارك والأب القمص يوسف إسطفانوس.

تضمن برنامج الرحلة زيارة كاتدرائية القديس مارتن التابعة للكنيسة الكاثوليكية وتعرفوا على معالمها. كما استقبلهم المونسنيور جوردي رئيس أساقفة Tours ونائبه وألقى عليهم كلمة وقدم لهم هدايا تذكارية.

بينما أهدى الأنبا مارك لرئيس الأساقفة أيقونة قبطية للقديس الأنبا بيشوي.

وقام أعضاء الرحلة أيضًا بنزهة مائية وزاروا Château de Chenonceau  هو واحد من أشهر قصور نهر لوار، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر الميلادي.

زيارة نيافة الأنبا چوزيف لألمانيا

زار نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا إيبارشية جنوب ألمانيا حيث صلى القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار مينا بفرانكفوت.

كما زار دير الأم باسيليا شيلينيك بدارمشتاد التابع للكنيسة الكاثوليكية. 

والتقى راهبات الدير وألقى عليهم كلمة عن الكنيسة القبطية وتاريخها والرهبنة القبطية والخدمة الروحية والتنموية في أفريقيا.

وحرص نيافته على زيارة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا للاطمئنان على صحته.

تهنئة إيبارشية بورسعيد بعيد الأضحى

زار نيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة بورسعيد وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تهنئة الكنيسة القبطية في قبرص بعيد الأضحى

زار الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي بقبرص، اليوم مقر السفارة المصرية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
كان في استقباله السفير عمر حمزة سفير مصر بقبرص والمستشار محمد رؤوف والقنصل كمال الدين صلاح.

رافق النائب البابوي أثناء الزيارة الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن كنيسة القديس مار مرقس في نيقوسيا، والأب القس لوقا يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا اثناسيوس الرسولي بليماسول.

وأعرب الوفد الكنسي عن خالص التهنئة بالعيد وأن تكون مصر دومًا محفوظة في سلام وأمان.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مازن صبرى مدير الأمن وقيادات المديرية.

التابعة للكنيسة الكاثوليكية الأرثوذكسية اسقف الايبارشية لكنيسة الكاثوليكية للكنيسة الكاثوليكية للكنيسة الكاثوليكي

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وكروت معايدة العيد

دعاء ذبح الأضحية.. متى يبدأ النحر وما هو أخر موعد للذبح؟

مميزات وعيوب تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. قارن بنفسك

العيد فرحة على شاشة «المتحدة».. أفلام وبرامج وسهرات تلفزيونية وحفلات غنائية

وفاة أب وإصابة نجله في حادث سير بطريق أسيوط الغربي

فيديو.. مصطفى حسنى: سيدنا النبى نصحنا بـ4 أذكار يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟