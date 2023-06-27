"المصريون بالخارج" يشيدون باستخدام الذكاء الاإصطناعي لأول مرة في الحج

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه ولأول مرة تستخدم وزارة الداخلية السعودية الذكاء الإصطناعي بموسم حج 2023-1444، بإستخدام تقنيات متطورة لحج ذكي، وذلك من خلال شراكة وزارة الداخلية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي (سدايا) ، وذلك من خلال إطلاق ثلاث منصات إلكترونية وهي منصة “سواهر، بصير لإدارة الحشود، لوحة بيانات التحليلات المتقدمة” .

وأوضح “حنفي” أن هذه المنصات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة ، وربط عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أتظمة الذكاء الإصطناعي، وتحقيق تجربة موسم حج إستثنائي سخر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج، وتمكين رحلة حج ميسرة يطفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة كل ذلك يدار بجهود فريق عمل متكامل وطني سعودي بني حوارزميات ذكاء إصطناعي وطنية بالشراكة مع (سدايا) .

وأعلن عادل حنفي، أن الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية، أصدر بيانًا أوضح فيه أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية أو إيوائهم، سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي ، كما دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والإلتزام بأنظمة وتعليمات الحج .