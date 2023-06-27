ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بكافة المحافظات

التحالف الوطني
التحالف الوطني

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غدا الأربعاء، أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي علي الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك بتكلفة اجمالية بلغت ١.٣ مليار جنيه.

وتتضمن الحملة توزيع 5 مليون كيلو من لحوم الأضاحي و أكثر من 150 ألف قطعة ملابس وهدايا للأطفال بجانب صرف إعانات نقدية لأكثر من  15 مليون مستفيد يمثلون حوالي 3 مليون أسرة من الفئات الأولي بالرعاية وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف من متطوعي التحالف الوطني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، وسعياً من أعضاء التحالف الوطني لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وتبدأ عملية ذبح وتقطيع الأضاحي في المجازر المعتمدة بالمحافظات تمهيداً لتوزيعها على الفقراء والأسر المستحقة من بعد صلاة عيد الأضحى حتى انتهاء أيام التشريق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتنسيق الكامل مع مديرياتها فى المحافظات المختلفة.

مصر التحالف الوطني عيد الأضحى الرئيس السيسي لحوم الأضاحي

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة خلال أيام العيد

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد

بدء نفرة الحجيج إلى مزدلفة.. ورئيس البعثة: تخصيص 520 أتوبيسًا لنقل الحجاج (صور)

"العوام والتنعيم والكبير".. ننشر أشهر المساجد التي تشهد صلاة عيد الأضحى بمطروح

نشاط رئاسى.. "السيسى" يتبادل التهانى مع القادة والزعماء العرب بمناسبة عيد الأضحى

الحرس الوطنى الروسى: تسلمنا دبابات ومعدات ثقيلة بعد تمرد "فاجنر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟