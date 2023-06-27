التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بكافة المحافظات

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غدا الأربعاء، أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي علي الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك بتكلفة اجمالية بلغت ١.٣ مليار جنيه.

وتتضمن الحملة توزيع 5 مليون كيلو من لحوم الأضاحي و أكثر من 150 ألف قطعة ملابس وهدايا للأطفال بجانب صرف إعانات نقدية لأكثر من 15 مليون مستفيد يمثلون حوالي 3 مليون أسرة من الفئات الأولي بالرعاية وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف من متطوعي التحالف الوطني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، وسعياً من أعضاء التحالف الوطني لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وتبدأ عملية ذبح وتقطيع الأضاحي في المجازر المعتمدة بالمحافظات تمهيداً لتوزيعها على الفقراء والأسر المستحقة من بعد صلاة عيد الأضحى حتى انتهاء أيام التشريق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتنسيق الكامل مع مديرياتها فى المحافظات المختلفة.