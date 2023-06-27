وكيل "صحة مطروح" يتفقد مستشفى التوليد لمتابعة سير العمل (صور)

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم الثلاثاء، بالمرور المفاجئ على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وتفقد وكيل صحة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ متابعا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات طارئة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة في مطروح أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال ووحدة العناية المركزة ومراجعة السجلات الخاصة بالمرضى والعناية التمريضية وعروض التخصصات الأخرى للحالات ومدى الالتزام فى تنفيذها فى أقصر وقت، مشددا على مسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى.

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